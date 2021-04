Lotto, centrate due quaterne a Roma: insieme valgono 88mila euro

Roma – Roma festeggia due quaterne al Lotto centrate con la stessa combinazione – 21, 50, 69, 73 – giocata sulla ruota Nazionale.

La prima ha fruttato però 62.375 euro, la seconda 25.475, se si trattasse di un unico fortunato avrebbe incassato complessivamente quasi 88mila euro. Con il 10eLotto è stato invece centrato un 9 da 50mila euro a Caldaro sulla Strada del Vino, in provincia di Bolzano, frutto di una giocata Oro in un’estrazione frequente.

Complessivamente il concorso di sabato ha regalato vincite per 35,3 milioni di euro (di cui 5,9 con il Lotto tradizionale e oltre 28,4 milioni con il 10eLotto), le vincite cetrate dall’inizio dell’anno salgono a 1 miliardo e 759,7 milioni di euro. Restano infine nell’urna entrambi i centenari in corsa, in testa alla classifica c’è il 73 di Firenze che non viene estratto da 113 concorsi, segue il 66 della Nazionale a quota 110.

