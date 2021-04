Minturno, furto di mattonelle dal cantiere della piazzetta di Monte d’Argento

Minturno – E’ arrivato a bordo a una Pegeout alle 19 di sabato nella piazzetta di Monte d’Argento a Marina di Minturno. Il sole era ancora alto, diverse persone approfittando della bella giornata stavano ancora passeggiando, ma il conducente della Pegeout incurante dei presenti e dei residenti è sceso dall’auto ha preso diverse mattonelle che si trovano all’interno del cantiere, allestito per il rifacimento della piazza, le ha caricate in macchina ed è andato via.

Dopo pochi minuti è tornato per un secondo “prelievo”. Stavolta, però, sono arrivati i carabinieri, probabilmente avvertiti dai passanti o da qualche residente.

I militari hanno fermato l’uomo per controlli e proceduto nei suoi confronti probabilmente con una denuncia a piede libero.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

