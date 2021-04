Nascondeva in casa: cocaina, hashish e marijuana: arrestato un 33enne di Terracina

Terracina – Due giorni fa, il 10 aprile, a Terracina, i carabinieri dell’aliquota radiomobile del norm della locale Compagnia, nell’ambito dei predisposti servizi di controllo del territorio tesi ad arginare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 33enne, trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare di 19,15 grammi di cocaina, 11,5 grammi di marijuana, 4,5 grammi di hashish e 2,3 grammi di mannite.

Nel corso della perquisizione i militari hanno anche rinvenuto materiale vario per la preparazione ed il confezionamento delle dosi.

Lo stupefacente è stato sequestrato mentre l’arrestato è stato ristretto in regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

