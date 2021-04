Fondi – È partita di buon mattino la squadra di amministratori, residenti e ambientalisti che ieri, in occasione della quinta giornata ecologica, si è concentrata sulle spiagge del Salto di Fondi.

Attorno alle 9 e 30 il numero dei volontari al lavoro è salito quando gli abitanti della zona, vedendo passare il corteo armato di guanti, buste e rastrelli, ha deciso di unirsi alla spedizione.

“Tanti i rifiuti raccolti – hanno detto i partecipanti -, in parte portati sulla battigia dalle onde, in parte abbandonati di recente dai passanti in prossimità degli accessi e delle radure.

All’appello, oltre a plastica e polistirolo che, come sempre, la fanno da padrona, non sono mancate sedie, taniche e attrezzature da spiaggia.

Il carico è stato affidato alla società De Vizia per il corretto smaltimento presso l’isola ecologica della città”.

Anche se, come ha detto nella precedente iniziativa il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, queste giornate sono una piccola goccia nell’oceano, molti residenti hanno apprezzato l’intento e hanno anticipato la volontà di aderire anche in occasione della prossima giornata ecologica.

L’appuntamento è per domenica 2 maggio in zona Quarto Iannotta.

“Si tratta di un piccolo contributo – commenta l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro -, ma siamo convinti che l’insieme di tanti singoli gesti possa amplificare il senso di responsabilità collettivo e risvegliare le coscienze. L’auspicio è che l’esercito di chi continua impunemente a martoriare il nostro bellissimo territorio possa diventare presto una insignificante minoranza”.

