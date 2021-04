Da Fiumicino due pullman per partecipare all’Assemblea capitolina su Alitalia

Fiumicino – Tiene banco tra i palazzi delle istituzioni la questione Alitalia, sul cui futuro vi è ancora molta incertezza. Preoccupano i licenziamenti e in questi mesi non sono mancate le proteste dei lavoratori (leggi qui) e i consigli comunali straordinari (solo pochi giorni fa a Fiumicino si è svolto il quinto leggi qui, con tanto di botta e risposta tra il sindaco Montino e il premier Draghi leggi qui). E ora anche il Campidoglio si muove per avere risposte certe sul destino della compagnia di bandiera, tanto che se ne discuterà venerdì 16 aprile, a partire dalle ore 14, nell’Assemblea Capitolina convocata proprio per discutere dell’ “amministrazione straordinaria Alitalia, il piano industriale della newco Ita e conseguenze economiche e occupazionali su Roma Capitale”, come si legge sul documento di convocazione. Per l’occasione due autobus partiranno da Fiumicino per seguire i lavori del Campidoglio.

