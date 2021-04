Ardea – “Il Lungomare degli Ardeatini è sempre una visione sconcertante. Sabbia sulla strada, sui marciapiedi e a ridosso dei muri di cinta delle abitazioni, uno sconcerto inesauribile”. Così in una nota il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Edelvais Ludovici.

“Inesauribile perché sono passati quattro lunghi anni di amministrazione pentastellata – prosegue il Consigliere – che aveva la pozione magica per tutto e su tutto, aveva un programma da mille e una notte, ad oggi quale miglioria è avvenuta su questo territorio? Quali criticità della città hanno risolto?”

“L’Amministrazione comunale non ha mai provveduto a rimuovere i cumuli di sabbia su quel tratto di strada di Via Lungomare degli Ardeatini né a pianificare interventi mirati per eliminare questa problematica. Sono quattro anni che la sabbia riversa sulla strada, addosso ai muri di cinta e sui marciapiedi impedendo il transito dei pedoni”.

“Sulla sede stradale si è accumulata una grande quantità di sabbia, – conclude Ludovici – stessa cosa sui marciapiedi, precludendo così il transito a pedoni e disabili. In attesa di una risposta concreta da parte della pubblica amministrazione, visto l’arrivo della stagione estiva e per dare un nuovo volto a quel tratto di strada, restiamo con i cittadini, in attesa di un intervento mirato e definitivo per eliminare il problema e per dare un segnale ai cittadini, perché è dovere dell’amministrazione intervenire”.

