Latina, resta chiuso di notte nel centro commerciale: salvato dai carabinieri

Latina – Durante la scorsa notte, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Latina inviava l’equipaggio della Sezione Radiomobile presso il piazzale Cesti di Latina in quanto era stato segnalato un uomo chiuso all’interno del centro commerciale.

Il giovane residente a Latina, affetto da stato depressivo, dopo aver girovagato per le strade della città deserta, era entrato nel vano ascensore che conduce all’interno del centro, ormai chiuso al pubblico, non facendo più a tempo ad uscire.

Rinchiuso al piano superiore della galleria commerciale non potendo più uscire per far rientro presso la sua abitazione iniziava ad chiedere insistentemente aiuto. I militari, giunti sul posto si adoperavano immediatamente per liberare l’uomo, grazie anche all’intervento di una pattuglia dei vigili del fuoco. Il malcapitato, in evidente stato di agitazione, veniva curato dai sanitari del 118 e successivamente affidato ai familiari.

