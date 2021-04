L’omaggio di Papa Bergoglio al coraggio delle donne nella Chiesa

Città del Vaticano – Un nuovo omaggio di Papa Bergoglio al coraggio delle donne nella Chiesa è contenuto in una lettera che lo stesso Pontefice ha inviato al vescovo di Ávila, José María Gil Tamayo, in occasione dell’inaugurazione del Congresso Internazionale dedicato a Santa Teresa.

Santa Teresa, ricorda Bergoglio citando Paolo VI, “era una donna eccezionale”, il suo “coraggio, la sua intelligenza, la sua tenacia” “a cui univa una sensibilità per la bellezza e una maternità spirituale verso tutti coloro che si sono avvicinati alla sua opera sono un ottimo esempio del ruolo straordinario che le donne hanno svolto nel corso della storia nella Chiesa e nella società”.

“La Santa d’Avila continua a parlarci oggi attraverso i suoi scritti e il suo messaggio è aperto a tutti”, scrive Francesco per il quale avere santa Teresa “come compagna, come amica e guida” conferisce “sicurezza e pace alla persona e all’anima”; il suo esempio serve a tutti coloro che vogliono “progredire sulla via della purificazione da ogni mondanità”.

