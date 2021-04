Maltempo, sospesi i collegamenti con le isole pontine

Ponza – A causa delle condizioni meteomarine avverse sono stati sospesi per la giornata di oggi, 13 aprile, i collegamenti della Laziomar con le isole Pontine.

A darne notizie è Astral Infomobilità che sottolinea in una nota stampa come a causa del maltempo “oggi non verrà effettuata la corsa Formia – Ponza delle 14.30. Per lo stesso motivo questa mattina non è stata effettuata la corsa Ponza – Formia delle ore 07.50”.

