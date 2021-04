Masters Montecarlo, sfida Sinner-Djokovic al secondo turno

Montecarlo – Il numero uno di oggi incontrerà il probabilissimo numero uno di domani. E domani sarà una grande giornata al Masters 1000 di Montecarlo. Per l’Italia sicuramente. Non solo perché vedrà scendere sul rosso monegasco tantissimi tennisti azzurri, tra cui Fabio Fognini che da campione in carica esordisce nel torneo, ma ci sarà l’incontro più seguito.

Jannik Sinner ha vinto oggi pomeriggio con Ramos Vinolas per due set a zero (6-3, 6-4) e prosegue il suo cammino a Montecarlo al secondo turno. Qui gareggerà nel suo tennis del cuore con il campione dell’Atp e con il tennista campione del mondo e numero uno del circuito. Novak Djokovic giocherà contro il fenomeno Sinner. All’ora di pranzo si svolgerà la partita di cartello della competizione. Da 316 settimane Nole detiene il primato del ranking Atp, con 82 titoli in carriera.

Desta molta curiosità questa partita interessante, che arriva dal torneo del Principato di Monaco. Certamente un esame non indifferente per il giovane fenomeno italiano, che non ha mai incontrato Djokovic in un incontro ufficiale, ma solo su invito e su esibizione come anteprima all’Australian Open al ‘Day at the drive’ di gennaio. Anche quella era stato una partita emozionante per Jannik e lo sarà anche quella che arriverà domani e che terrà incollati ai teleschermi, tablet e telefonini i tifosi italiani.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport