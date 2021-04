Nuovi lampioni a via Oslo e al parcheggio di via Copenaghen: sopralluogo di Caroccia a Parco Leonardo

Fiumicino – “Questa mattina insieme ai miei tecnici e ai rappresentati del Comitato di quartiere di Parco Leonardo abbiamo effettuato una serie di sopralluoghi presso Pleiadi, dove con due cantieri stiamo ripristinando l’impianto di illuminazione: precisamente in via Oslo e presso il parcheggio di via Copenaghen. Renderemo così le zone più sicure”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Il comitato – aggiunge – ha rappresentato l’esigenza di una modifica alla viabilità in via Stoccolma e via Copenaghen, dove il traffico locale e lo scuola bus hanno nelle ore di punta dei disagi marcati. In merito a questa richiesta stiamo interessando anche il corpo di Polizia locale per i pareri di competenza e successivamente dare seguito alla richiesta. Nei prossimi giorni nel quartiere si svolgeranno anche l’installazione di nuovi dossi per limitare la velocità e l’asfaltatura di alcuni punti critici”.

