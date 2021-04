Pattinaggio figura, l’Italia al World Team Trophy 2021 per vincere

Osaka – Sarà il World Team Trophy 2021, programmato dal 15 al 17 aprile ad Osaka, in Giappone, l’evento che chiuderà la stagione italiana 2020-21 del pattinaggio di figura.

La Nazionale azzurra prenderà parte alla competizione biennale a squadre con un team super competitivo composto da Daniel Grassl (Fiamme Oro) tra gli uomini, Ginevra Negrello (Varese Ghiaccio) e Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) tra le donne, Nicole Della Monica e Matteo Guarise (Fiamme Oro) tra le coppie di artistico e Charlene Guignard e Marco Fabbri nella danza. Contrariamente a quanto inizialmente previsto, per motivi personali non sarà invece presente Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre).

Dopo i Mondiali di Stoccolma, l’occasione per gli atleti azzurri di misurarsi su un altro palcoscenico di prestigio contro avversari di primissimo livello dal momento che il World Team Trophy mette l’una contro l’altra le migliori sei nazioni del mondo. Italia che contro Usa, Canada, Francia, Russia e Giappone farà la sua parte in questo importante test sul ghiaccio della Maruzen Intec Arena di Osaka. Tanta curiosità in particolare per vedere in gara Ginevra Negrello, all’esordio assoluto in un evento ISU nella massima categoria dopo una stagione di rilievo.

Questo il programma di gare ora italiana (a Osaka si contano 7 ore in più). Le competizioni saranno visibili integralmente su Eurosport Player e sul canale Youtube dell’ISU, quindi anche giovedì 15 e venerdì 16 su Eurosport 2 e sabato 17 su Eurosport 1.

Giovedì 15 aprile

Ore 08.05: rhythm dance

Ore 09.25: corto donne

Ore 11.25: corto uomini

Venerdì 16 aprile

Ore 08.20: corto coppie di artistico

Ore 09.45: free dance

Ore 11.10: libero uomini

Sabato 17 aprile

Ore 08.15: libero coppie di artistico

Ore 09.50: libero donne

