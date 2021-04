Anzio 2, restyling al Parco della Pineta Mazza

Anzio – “Come annunciato nei giorni scorsi, sono in corso i lavori per il restyling del Parco della Pineta Mazza ad Anzio 2, che prevedono la realizzazione della nuova area giochi per i bambini, con la pavimentazione antitrauma e con la messa in sicurezza dell’intera area, la ristrutturazione dell’anfiteatro ed il rivestimento dello stesso con materiali di prima scelta, il rifacimento dei vialetti esistenti, la tinteggiatura di tutti i muri perimetrali, l’istituzione della nuova area cani e la sostituzione dei cancelli di ingresso”.

Lo ha affermato l’Assessore alle politiche del territorio del Comune di Anzio, Gianluca Mazzi, in riferimento all’importante intervento di manutenzione straordinaria, pianificato all’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco, Candido De Angelis, in corso al Parco della Pineta Mazza ad Anzio 2.

“Ultimati i lavori di manutenzione, insieme al nostro Sindaco De Angelis, – prosegue l’Assessore Mazzi – lavoreremo all’ampliamento del Parco, con la pianificazione di una seconda area giochi per i bambini e con la posa in opera di nuovi elementi di arredo, che trasformeranno l’importante polmone verde in una delle aree più belle della nostra Città.

Il nostro programma, con l’auspicio che presto si possa tornare a socializzare con più serenità, prevede l’istituzione di un parco giochi per bambini, punto di incontro per giovani ed anziani, in ogni quartiere del territorio.

Ringrazio il Comitato di Quartiere per il grande lavoro svolto e per la proficua collaborazione, nel corso del fattivo confronto con l’Amministrazione Comunale, unitamente al Presidente della Commissione alla pianificazione del territorio, Aristodemo Lauri ed ai Consiglieri Comunali che, con nuove idee e proposte, hanno fattivamente collaborato con l’Assessorato, anche su altri interventi che abbiamo pianificato insieme”.

