Sicurezza a Terracina all’epoca della pandemia: l’incontro del M5S

Terracina – “Equilibri – Terracina tra fenomeni illegali e sicurezza percepita nell’epoca della pandemia” è il titolo dell’incontro pubblico organizzato per venerdì 16 aprile dal gruppo del Movimento Terracina Cinque Stelle e trasmesso in diretta a partire dalle ore 18 sull’omonima pagina Facebook.

“Un approfondimento sulla realtà odierna terracinese segnata dalla pandemia mondiale, ripercorrendo la cronaca attuale e degli ultimi anni rielaborata alla luce della realtà di tutti i giorni, quella percepita dal cittadino”. Così presenta l’appuntamento Anna Mattiello, organizer del gruppo terracinese.

“Un viaggio che – spiegano gli organizzatori dell’incontro – idealmente parte dal marzo del 1996, mese e anno in cui il collaboratore di giustizia e tesoriere del clan dei casalesi Carmine Schiavone, di fronte agli investigatori del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, per primo e anticipando inchieste poi sviluppatesi anche quindici anni dopo seguendo altri spunti investigativi, comincia a raccontare la realtà criminale della provincia pontina.

Fenomeni di illegalità, modi di fare più o meno estesi che talvolta degenerano in delinquenza vera e propria, linee sommerse e impercettibili, vite invisibili che emergono senza preavviso: con violenza come nell’estate del 2012 quando sul soleggiato Lungomare Circe, tra i turisti, viene ucciso il camorrista Gaetano Marino detto McKay, con sofferenza come quelle dei migranti vittime di ripetuti fenomeni di caporalato, seguendo delicati e misteriosi incastri societari come racconta la cronaca di questi mesi”.

A confrontarsi sul tema, moderati dal giornalista Francesco Furlan, la consigliera regionale del M5S Gaia Pernarella, l’ex sindaco di Formia Paola Villa, il segretario generale Spi CGIL Lega Monti Lepini – Terracina Lino Bucci, il giornalista d’inchiesta e scrittore Salvatore Minieri, il giornalista del quotidiano La Repubblica Clemente Pistilli, il blogger di LatinaTu Bernardo Bassoli.

