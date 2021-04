Case popolari ad Ardea, aperto il bando per entrare in graduatoria: come fare domanda

Ardea – Il Comune di Ardea ha indetto il bando di concorso per la formazione della graduatoria per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp), disponibili e/o che si renderanno disponibili nel territorio comunale.

Il bando non ha termini di chiusura, quindi non ha scadenza ma ha validità fino alla pubblicazione di un nuovo bando generale, le graduatorie hanno cadenza semestrale.

I cittadini interessati dovranno presentare domanda su apposito modulo, secondo termini e le modalità contenute nel bando di concorso.

(Clicca qui per leggere il bando completo)

Chi può partecipare al bando

Possono partecipare al bando per l’assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte: i figli coniugati; i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell’assegnazione dell’alloggio; le persone sole con almeno un figlio a carico.

Nei casi sopra indicati, occorre specificare nel prospetto analitico riportato nel modello di domanda, oltre ai propri dati, anche quelli relativi al coniuge, al futuro coniuge ed eventuali figli a carico.

I requisiti per fare domanda

I cittadini che vorranno fare domanda per le case popolari dovranno avere determinati requisiti, tra cui: la cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione europea o di altro stato non aderente all’Unione europea; la residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso; mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l’attività lavorativa;

assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità; reddito annuo complessivo (relativo all’anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento) del nucleo familiare non superiore al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso e stabilito dalla Regione Lazio.

Non aver ceduto in tutto o in parte l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa.

Come fare domanda

La domanda di partecipazione al bando di concorso deve essere redatta in marca da bollo del valore di € 16,00 su apposito modello fornito dal Comune di Ardea. Pena l’inammissibilità, la domanda, con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità, deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta e dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo raccomandata postale con cartolina di avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Comune di Ardea

Servizi Politiche del Patrimonio

Via Salvo D’Acquisto snc

00040 ARDEA RM

L’apposito modello è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ardea all’indirizzo: https://comune.ardea.rm.it/ e/o distribuito presso l’Ufficio politiche del Patrimonio nei giorni di ricevimento del pubblico. Non può essere presentata più di una istanza per ciascun nucleo familiare.

Le domande dovranno pervenire entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno ed entro il 31 maggio ed il 30 novembre la Commissione adotta la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea