Corsa contro il tempo per il Giro d’Italia, Nibali: “Farò l’impossibile per esserci”

Si opererà domani Nibali. Durante un allenamento in Svizzera, il pluricampione azzurro di ciclismo ha riportato una frattura al radio del braccio destro. Una caduta, la sfortuna di Vincenzo, che ora corre contro il tempo per partecipare al Giro d’Italia.

Ci sono ancora alcune settimane prima che inizi l’evento rosa, ma pochi giorni sia al Tour of the Alps che prende il via domenica, che per la Liegi – Bastogne – Liegi. Ha dovuto rinunciare a queste ultime, ma punta direttamente alla competizione italiana, che ha vinto due volte, nel 2013 e nel 2016. Riuscirà a risalire in sella e partecipare al Giro?

“Farò l’impossibile per essere al via del Giro d’Italia”, in questo modo Vincenzo comunica l’aggiornamento del suo stato fisico. Lo scrive in un post di Facebook: “Faccio fatica a trovare le parole per descrivere l’enorme dispiacere che provo. L’incidente banale avuto mette in seria discussione gli sforza fatti per preparare le prossime gare”. E da buono sportivo aggiunge: “E’ un verdetto che bisogna accettare”.

Il percorso di riabilitazione non comincerà subito e non sarà semplice. Non lo sarà se l’obiettivo prossimo è il Giro d’Italia: “Il mio sogno è questo e farò di tutto per esserci. Promesso”.

(foto@VincenzoNibaliFacebook)

