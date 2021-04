Covid-19, a Fiumicino contagi ancora in calo: il bollettino del 14 aprile

Fiumicino – “Con 243 casi, scende di 12 unità rispetto all’ultima comunicazione il numero totale di positivi nel nostro comune. Lo riferisce la Asl Roma 3 nel suo ultimo bollettino”. Lo fa sapere il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Le donne positive – aggiunge – sono 125, gli uomini 118, l’età media di 41 anni e il rapporto con la popolazione di 0.30. Le località più colpite restano Isola sacra e Fiumicino con il 58% dei casi totali, seguite da Aranova (11%) Parco Leonardo, Focene e Palidoro (tutte al 5%)”.

“Siamo in attesa di capire gli sviluppi del piano vaccinale – conclude il sindaco – nella speranza che si possa procedere con più rapidamente per raggiungere in tempi brevi l’agognata immunità di gregge. Nel frattempo ricordo che il Lazio si trova in zona arancione e pertanto invito la cittadinanza alla prudenza, a seguire le regole ed evitare le situazioni di diffusione del contagio”.

