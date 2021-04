Covid-19, vaccino Johnson & Johnson: cosa cambia per Italia dopo lo stop negli Usa

Roma – Vaccino Johnson & Johnson sospeso negli Stati Uniti per casi di trombosi. L’Italia ha accolto le prime 184mila dosi del farmaco monodose, che dovrebbe garantire l’accelerazione della campagna di vaccinazione. Ora, il semaforo rosso scattato in America dopo 6 casi di trombosi su circa 6,8 milioni di dosi rischia di avere conseguenze anche da questo lato dell’Oceano Atlantico.

La posizione del ministro Speranza

Con il vaccino AstraZeneca raccomandato per gli over 60, l’Italia conta sul vaccino Johnson & Johnson per avvicinarsi e arrivare all’obiettivo di mezzo milione di dosi al giorno. Ora, fatalmente, i piani rischiano di cambiare. “Abbiamo fatto una riunione con i nostri scienziati e chiaramente con l’Agenzia italiana del farmaco, siamo in collegamento con l’agenzia europea Ema e e valuteremo nei prossimi giorni, appena Ema e gli americani ci daranno notizie più definitive, quale sarà la strada migliore. Ma penso che anche questo vaccino dovrà essere utilizzato perché è un vaccino importante”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento a Porta Porta. Il ministro della Salute ha quindi ribadito come “la scelta statunitense è una scelta precauzionale” e la “scelta di Johnson & Johnson di non immettere immediatamente in commercio il vaccino in Europa è anch’essa una scelta di natura precauzionale. Il nostro auspicio – ha sostenuto Speranza – è di poter al più presto sciogliere questi nodi e usare anche questo vaccino che sarebbe il quarto, e che a noi serve particolarmente”.

La raccomandazione dell’Aifa

“Valuteremo se dare il vaccino” di Johnson & Johnson “contro Covid-19 agli over 60, e lo faremo non appena si potrà riprendere la campagna vaccinale” con questo vaccino, “nel giro di 2-3 giorni, forse anche meno. Se poi si potrà aprire alla somministrazione dal medico di famiglia, in farmacia o nei punti di libero accesso che aumenteranno, lo vedremo”, ha detto a ‘Porta a Porta’ il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, ipotizzando una soluzione ‘stile AstraZeneca’.

“Guardiamo a quello che decideranno gli organismi americani – spiega – dopo la segnalazione di sei casi su 7 milioni vaccinati, un rischio di 1 per milione, rarissimo. Anche in questo caso si tratta di donne giovani, tra 18 e 48 anni, potrebbe essere un meccanismo simile a quello del vaccino AstraZeneca”. Basta un caso per milione per bloccare un farmaco? “No – risponde Magrini – sono fiducioso che individuando le categorie a maggior rischio di ammalarsi di Covid grave, i benefici” della vaccinazione “sono assolutamente non confrontabili con questi rischi molto rari”.

Vaccino J&J: cosa sta succedendo negli Usa

Le autorità federali sanitarie americane hanno raccomandato una “pausa precauzionale” dell’uso del vaccino dopo che si sono registrati 6 casi di coaguli nel sangue a due settimane dal vaccino. Si tratta in tutti i casi di donne tra i 18 ed i 48 anni. Una donna è morta ed un’altra è ricoverata in gravi condizioni in Nebraska. “I Centers for Disease Control e la Food and Drug Administration stanno esaminando i dati relativi 6 casi di rare trombosi che hanno riguardato donne di età compresa tra 18 e 48 anni. I sintomi sono emersi tra 6 e 13 giorni dopo la somministrazione del vaccino”, ha detto Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research della Fda. “Questa è una raccomandazione, non è un’imposizione. Se un ente che somministra il vaccino ha un colloquio con un paziente e determina che il rapporto rischio-beneficio è appropriato, non impediremo all’ente di somministrare il vaccino. Stiamo raccomandando una pausa per un eccesso di precauzione, ma su base individuale i provider e i pazienti possono decidere”.

Rinviata la distribuzione nell’Ue

Abbiamo preso la decisione di ritardare la distribuzione del nostro vaccino Covid 19 in Europa”, la scelta “proattiva” annunciata dal gruppo farmaceutico Usa. Sono 170 milioni le dosi del vaccino attese nell’Unione europea entro la fine di settembre, secondo quanto annunciato nei giorni scorsi dal commissari Ue all’Industria, Thierry Breton. Con la sospensione delle consegne decisa dall’azienda Usa, non è chiaro al momento come questo impatterà sulla campagna vaccinale in Europa. Secondo le previsioni, l’azienda avrebbe dovuto consegnare almeno 50 milioni di dosi all’Europa entro la fine di giugno, e altre 120 milioni di dosi tra luglio e settembre. Queste consegne fanno parte del contratto da 200 milioni di dosi stipulato tra l’azienda Usa e la Commissione europea ad ottobre dello scorso anno. In base all’accordo, gli stati membri potranno acquistare ulteriori 200 milioni di dosi del vaccino J&J.

La posizione dell’Ema

L’agenzia europea del farmaco Ema sta “indagando sui casi” di trombosi rare segnalate dopo la vaccinazione anti-Covid “per decidere se sia necessaria un’azione” dal punto di vista “regolatorio”. E’ quanto ha dichiarato l’agenzia Ue in uno statement rimbalzato sulla stampa internazionale, dopo la decisione Usa di mettere in pausa le somministrazioni del vaccino anti-Covid Johnson & Johnson. L’Ema ha avviato la revisione sui segnali di sicurezza riguardanti questo prodotto scudo, come annunciato nei giorni scorsi facendo il punto su quanto emerso dalla riunione del Comitato di farmacovigilanza Prac dell’Agenzia, e ha precisato che al momento “non è chiaro se c’è un link causale fra il vaccino e i coaguli” osservati. (fonte Adnkronos)