Da Latina ad Ardea: svelato il set del nuovo film con Elio Germano

La trama è ancora un mistero, ma il set non più: parte del nuovo film dei fratelli D’Innocenzo sarà girato tra Latina e Ardea.

Come per “Favolacce”, che nel 2020 ha vinto l’Orso d’argento per la miglior sceneggiatura e il Nastro d’argento per il miglior film (leggi qui), i fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo hanno scelto Elio Germano come protagonista nel loro nuovo film “America Latina”.

Le riprese sono iniziate il primo marzo in una villa a Latina e si sono spostate in questi giorni a Marina di Ardea in via Bergamo, tra via dell’Idrovora e via Pratica di Mare. Il cast del film tornerà dal 22 al 24 aprile nel comune rutulo per girare delle scene tra via dei Colli Marini, le Salzare, via del Radiofaro, via Monti di Santa Lucia e via dei Girasoli.

Nel cast, accanto a Elio Germano, anche Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba, Federica Pala, Filippo Dini e Massimo Wertmüller. Non si conoscono ancora maggiori dettagli, ma i due registi hanno definito la trama come “una storia d’amore, e come tutte le storie d’amore quindi un thriller“.

(Il Faro online)