Dal 18 aprile il Papa torna ad affacciarsi su piazza San Pietro per pregare con i fedeli

Città del Vaticano – Papa Francesco torna ad affacciarsi su piazza San Pietro per pregare con i fedeli. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede. Dopo oltre un mese di Angelus pregati dalla biblioteca del Palazzo Apostolico, in Vaticano, da domenica 18 aprile, il Pontefice, a mezzogiorno, tornerà ad affacciarsi sul grande abbraccio del colonnato per il Regina Coeli (la preghiera che durante il tempo pasquale sostituisce l’Angelus). Roma e il Lazio sono in zona arancione e piazza San Pietro è aperta a romani, pellegrini e turisti. Dal 3 maggio riapriranno anche i Musei Vaticani, con dei protocolli di sicurezza molto più rigidi (leggi qui).

