Estate 2021: in arrivo nuovi parcheggi sul litorale di Torvaianica

Pomezia – Utilizzare spazi privati come aree parcheggio nella zona del litorale di Torvaianica. La Giunta comunale di Pomezia ha approvato un atto di indirizzo per rispondere in maniera sempre più efficiente alla crescente richiesta derivante dall’afflusso turistico stagionale.

Gli spazi privati, insistenti tra il confine di Ardea ed il confine con Roma, potranno essere utilizzati per un massimo di 3 mesi come aree di sosta.

I proprietari delle aree non dovranno realizzare opere edili o modifiche strutturali, ma dovranno occuparsi di mantenere i parcheggi in perfetta pulizia e in piena sicurezza; le tariffe orarie applicate saranno quelle vigenti sul territorio comunale.

“Durante i mesi estivi – ha spiegato l’Assessore Luca Tovalieri – il litorale di Torvaianica è interessato da una consistente presenza turistica che incide sul traffico veicolare cittadino e sulla disponibilità di aree destinate alla sosta degli autoveicoli. Nonostante l’attuale stato emergenziale da Covid-19 vogliamo farci trovare pronti e contenere efficacemente il maggior afflusso veicolare atteso, disciplinando la possibilità di utilizzare temporaneamente spazi privati da destinare a parcheggi”.

“Stiamo già registrando un sold-out per la prossima stagione estiva – ha evidenziato il Sindaco Adriano Zuccalà – per questo Torvaianica deve essere pronta ad accogliere residenti e turisti. Questo intervento rappresenta l’esempio lampante di come la sinergia tra cittadini e istituzioni può migliorare la qualità dei servizi: i proprietari delle aree private messe a disposizione, dovranno utilizzare parte dei proventi derivanti dalla sosta delle auto per interventi di manutenzione e miglioramento del decoro urbano di tali spazi. In questo modo Torvaianica sarà più bella e al tempo stesso saremo in grado di offrire, a tutti coloro che vivono il nostro litorale, una soluzione efficace e sicura per lasciare la propria auto in sosta”.

