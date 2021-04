Fiumicino, 130mila euro per la manutenzione dei parchi: tutti gli interventi in programma

Fiumicino – “È stato firmato il protocollo per la manutenzione dei parchi e delle aree verdi comunali con l’utilizzo dei Fondi Cipe. La cifra stanziata è di circa 130 mila euro e a breve partiranno i lavori”. Lo dichiara la Presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi.

“Tra gli interventi programmati – prosegue – il posizionamento di panchine, la ristrutturazione di manufatti esistenti, la sistemazione del verde, l’installazione di giochi per bambini in molte località del comune: Piazza Salvo D’Acquisto a Passoscuro, il parco giochi di via Maiori a Fregene, il parco di via Cuglieri e quello di via Raulich ad Aranova, il parco di via Monte Solarolo e quello di via Rocce Anzini a Isola sacra, Villa Guglielmi, il Parco dei Dentali di Focene, il Parco delle Idee a Pleiadi e altri interventi su Fiumicino”.

