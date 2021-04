Fiumicino: ecco “Scusa”, il singolo di Mara Sattei prodotto da Tha Supreme

Fiumicino – Sara Mattei, in arte Mara Sattei, torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo “Scusa“, prodotto dal fratello Tha Supreme, che da Fiumicino ha conquistato il web scalando le classifiche del rap italiano.

Dopo aver catturato il pubblico con le sue “Registrazioni”, che contano oltre 26milioni di stream (come “Nuova Registrazione 326”, “Nuova Registrazione 402” e “Nuova Registrazione 527”), finalmente Mara Sattei fa uscire il video del suo primo singolo musicale, con la regia di Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra.

Ha solo 25 anni ma ha già una carriera avviata da anni: dalle cover su Youtube nel 2008, alla partecipazione alla tredicesima edizione di Amici, fino all’esibizione come ospite ad XFactor 2020, dove ha portato sul palco “Altalene“, un grande successo in coppia con Coez, prodotto da Slait e Tha Supreme e contenuto in Bloody Vinyl Volume 3.

Non solo Coez, Mara Sattei infatti ha cantanto anche in “Spigoli” insieme a Carl Brave e ha preso parte anche ad una nuova versione del singolo “Dilemme” dell’artista urban Lous and the Yakuza.

La cantante di Fiumicino – che ora vive a Milano insieme al fratello – colleziona un successo dopo l’altro e ora lega ancora di più il suo percorso artistico da solista a quello di Tha Supreme con l’uscita di “Scusa”, che in meno di 24 ore ha già ottenuto oltre 60mila visualizzazioni su Youtube.

