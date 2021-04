Incendi dolosi macchine fatte saltare in aria, Fondi Vera: “Convocare subito il comitato per la sicurezza”

Fondi – Nelle ultime due settimane sono stati diversi i fatti di cronaca che hanno scosso la città di Fondi. Negli ultimi giorni di marzo prima un incendio auto in via Bixio, poi un’esplosione fuori un’abitazione del centro storico e due giorni fa un’altra esplosione stavolta ai danni di un’auto, una Fiat 500 L.

Fatti che preoccupano i cittadini e per i quali il Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera, con una nota inviata al Prefetto di Latina Maurizio Falco e per conoscenza al Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, ha chiesto: ”La convocazione, con cortese urgenza, del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

La nostra preoccupazione è figlia dell’escalation e della gravità di tali avvenimenti che stanno inevitabilmente creando un clima di paura ed incertezza tra i cittadini. Le Forze dell’Ordine, che con grande dedizione ed abnegazione già lavorano, tra mille difficoltà e nonostante la notoria scarsità di risorse, siamo certi sapranno, ancora una volta, raccogliere la richiesta di protezione e di maggiore sicurezza, che arriva dai cittadini, specie in queste ore concitate.

La prevenzione – prosegue il Movimento – resta un aspetto fondamentale nell’approccio al fenomeno criminale, anche e soprattutto a causa dell’emergenza che sta interessando la sfera produttiva della nostra città, troppo spesso vittima di usura e di altre dinamiche illecite che rischiano di comprometterne buona parte del tessuto economico.

Fondi Vera nella persona del suo Presidente, avvocato Francescopaolo De Arcangelis, della Portavoce Valentina Tuccinardi e del Consigliere Comunale Francesco Ciccone, chiede la massima attenzione sull’evoluzione degli accadimenti, anche per valutare un rafforzamento delle Forze dell’Ordine per il controllo del territorio, ampio nella sua estensione, che si trova collocato in un luogo strategico tra Roma e Napoli.

Dall’altra parte, ci aspettiamo che gli organi politici che amministrano la nostra città non sottovalutino quanto si sta verificando in queste ore, portando la soglia di attenzione ad ogni livello Istituzionale raggiungibile e di competenza. Come movimento politico riteniamo sia nostro dovere non trascurare quanto verificatosi, perché il primo passo verso la risoluzione di un problema è certamente una piena presa di coscienza e consapevolezza del fenomeno, che non va in alcun modo sottovalutato, per una strenua difesa del territorio e di tutti i cittadini”.

