“La coscienza di Zeno”… in 5 minuti!

Zeno Còsini è il protagonista del romanzo “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo. Come i protagonisti dei due precedenti romanzi “Una vita” e “Senilità”, anche Zeno è affetto dalla “malattia” dell’inettitudine, cioè l’incapacità di vivere serenamente. Tuttavia, Zeno è un inetto vincente proprio grazie alla consapevolezza della personale inettitudine che gli mostra la propria malattia come inevitabile prodotto di un’umanità malata.

Italo Svevo è lo pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 19 dicembre 1861 – Motta di Livenza, 13 settembre 1928). Lo pseudonimo, Italo Svevo, rimanda direttamente alla sua origine geografica: Italo come italiano, Svevo come germanico. Svevo era infatti per metà italiano e per metà tedesco.

Ai tre romanzi principali, “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”, si accompagnano articoli, saggi, pagine di diario, oltre alle 13 commedie rimaste.

