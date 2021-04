Ostia, si sente male ma pesa troppo: i Vigili del Fuoco aiutano i soccorritori del 118

Ostia – Tre squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo in via Capo di Gallo, a Ostia per aiutare il persona sanitario del 118, intervenuto per soccorrere una persona. Le squadre dei pompieri, infatti, stanno operando nel salvataggio di una persona di mole imponente colta da malore in casa, che deve essere adagiata in posizione tale da consentire l’intervento dei sanitari ed il successivo trasporto presso struttura ospedaliera. L’appartamento si trova al quarto piano e sul posto è presente l’autoscala del distaccamento di Ostia.

