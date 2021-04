Parcheggi a pagamento a Fregene, Severini: “Disformazione e troppe criticità”

Fiumicino – “Disinformazione, criticità e disagi. Queste sono le condizioni in cui versa la popolazione di Fregene, in vista dell’imminente stagione estiva. Parlo di informazione errata perché un recente comunicato stampa dava la notizia che dal 15 aprile 2021 sul lungomare di Fregene sarebbero partite le strisce blu, mentre in realtà in Commissione non è stata decisa alcuna data e c’è ancora molta incertezza, proprio perché mancano i parcometri insieme a tutto il necessario per dare il via ai parcheggi a pagamento”. Lo dichiara, in una nota e in una diretta Facebook (clicca qui per vedere la diretta), Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“La confusione si è venuta a creare dal cartello, – spiega il Capogruppo – probabilmente scoperto dal vento, che riporta come periodo 15 aprile – 30 settembre, senza fare riferimento all’anno corrente. Parcheggi, questi, che indipendentemente da quando saranno attivati, si aggiungeranno alle ulteriori criticità persistenti.

La cosa più grave, però, resta la discriminazione di trattamento, non solo tra i diversi territorio del Comune, ma all’interno della stessa località: come si può pretendere di far pagare i parcheggi ai turisti che verranno a Fregene, in un anno di crisi senza precedenti per il turismo e la ristorazione? Questo porterà inevitabilmente il turista a prediligere stabilimenti dove il parcheggio sarà gratis o ci saranno tariffe diverse. Il tutto a discapito di alcune strutture e a vantaggio di altre.

Inoltre, il problema parcheggio avrà una ripercussione soprattutto sui residenti, che in estate faticano a trovare anche un solo posto nei pressi della propria abitazione. Per non parlare, poi, della collocazione dei posteggi riservati ai disabili: oltre ad essere pochi, sono posizionati agli incroci, dove è rischioso anche solo scendere dalla macchina”.

“Insomma, le criticità sono tante e non vanno sottovalutate. Mi farò portavoce in Commissione affinché tutte queste problematiche vengano risolte. E’ inaccettabile che ad oggi persistano disuguaglianze nel amministrare il territorio di Fiumicino. L’Amministrazione deve capire che non serve prendere in giro i cittadini solo in vista delle campagne elettorali, ma bisogna agire concretamente, nell’arco di tutto l’anno, per offrire alla cittadinanza, gli stessi servizi, la stessa informazione e, soprattutto, lo stesso rispetto”.

