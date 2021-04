Passoscuro, pirata della strada investe una gatta davanti alla fermata dello scuolabus

Fiumicino – Non un bell’inizio di giornata per i piccoli studenti in attesa dello scuolabus su via Oliena, a Passoscuro, dove un pirata della strada ha investito una gatta ed è poi fuggito via, senza fermarsi per prestare soccorso. Una scena macabra e un gesto raccapricciante che il proprietario dell’animale, Pietro, ha denunciato al nostro giornale e ai consiglieri comunali Severini e Magionesi: “Questa mattina è stato investito un gatto. Si chiamava Circe, era la mia gatta“.

“E’ l’ennesimo animale travolto da un’auto su via Oliena. Per di più davanti alla fermata dello scuolabus – aggiunge Pietro sconsolato -. L’automobile dopo averlo travolto non si è fermata neanche a prestare soccorso. Questa strada è pericolosa. Chiediamo sicurezza e subito prima che venga investito un bambino o ci scappi il morto!“. Dell’accaduto è stato informato anche il Comune di Fiumicino.

