“Pillole di differenziata” il progetto sui rifiuti di Cerveteri

Cerveteri – Al via la campagna d’informazione cofinanziata da Comune e Anci-Conai. Sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Cerveteri brevi clip illustreranno come differenziare correttamente i rifiuti prodotti in casa.

“E questo dove lo metto? Plastica, carta, vetro, umido o indifferenziato?” Una domanda che ancora oggi molti utenti sono soliti porsi in fase di separazione dei rifiuti prodotti all’interno del proprio nucleo familiare.

Per incoraggiare gli utenti a svolgere una corretta raccolta differenziata e a ridurre sempre di più i rifiuti indifferenziati generati, l’Amministrazione comunale di Cerveteri, attraverso l’Assessorato all’Ambiente, è pronta a lanciare sulla pagina istituzionale dell’Ente e sul profilo “Cerveteri chiama a Raccolta” delle brevi clip illustrative, che con una animazione semplice e diretta forniranno le indicazioni su come conferire correttamente ogni tipologia di rifiuto.

Si parte della plastica, materiale prezioso che può essere riciclato più e più volte, e nei giorni a seguire la campagna procederà con analoghe pillole di corretto smaltimento delle altre tipologie di rifiuto.

“Nell’ambito della campagna di comunicazione cofinanziata dal Comune di Cerveteri e da ANCI-CONAI volta ad informare, sensibilizzare, educare i cittadini sulla gestione integrata dei rifiuti da imballaggio, con particolare riferimento allo sviluppo della raccolta differenziata domestica – spiega Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri – abbiamo deciso di realizzare questo piccolo ciclo di video informativi che auspichiamo possano indurre comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento: allo sviluppo sostenibile e al rispetto per l’ambiente, al recupero, al riutilizzo dei materiali e alla prevenzione della produzione dei rifiuti e soprattutto a informare tutti i nostri cittadini sul grande valore che hanno i materiali di imballaggio e alla potenzialità del loro riciclaggio e riutilizzo. La corretta divisione dei rifiuti è alla base del nostro sistema di raccolta differenziata.

La maggior parte dei nostri concittadini la effettua già in maniera ineccepibile, così come confermano i dati ISPRA che attestano ad oltre il 70% il livello di rifiuti correttamente differenziati a Cerveteri. Questi piccoli video spero possano però essere d’aiuto davvero a tutti per semplificare le operazioni di conferimento dei rifiuti domestici, il nostro obiettivo è quello di diventar Comune Rifiuti Free grazie a porta a porta e tariffazione puntuale”.

Inoltre è sempre possibile attraverso la APP JUNKER, visitabile sia da Smartphone, Tablet e PC, rimanere aggiornati e avere informazioni immediate su tutto il servizio di igiene urbana.