Raccolta differenziata, ad Ardea risultati scarsi. Il Sindaco avverte: “Attivati i controlli”

Ardea – “Dal primo gennaio di quest’anno la raccolta dei rifiuti è effettuata dalle società che in Ati si sono aggiudicate il nuovo appalto. Il 2020 è stato un anno che ha visto decrescere in modo preoccupante la percentuale di raccolta differenziata nel Comune che ora si annovera all’ultimo posto in termini di virtuosità tra quelli serviti dalla medesima ditta”. Così in una nota il sindaco di Ardea, Mario Savarese.

“Dobbiamo assolutamente ripristinare i livelli di percentuale di differenziata – prosegue il primo cittadino – che, non solo per l’obbligo di legge, ci consentono con il nuovo appalto di risparmiare sui costi e di conseguenza diminuire il livello della tassazione a carico dei cittadini.

I rifiuti domestici sono raccolti ogni giorno ad esclusione della domenica davanti all’uscio di casa. Se abbandonati in altri luoghi costituiscono un pesante aggravio dei costi che inevitabilmente si riverberano sulle tasche dei cittadini. È per questo motivo che sono state attivate modalità di controllo sia a carico degli utenti, sia a carico della ditta.

I rifiuti conferiti in modo difforme da quanto previsto a calendario – continua il Sindaco -, oppure non correttamente differenziati, e ancora, inseriti in contenitori non trasparenti che non consentono a vista la verifica del contenuto, non saranno raccolti e gli operatori li etichetteranno con un adesivo che richiama l’errato conferimento. I rifiuti così etichettati devono essere ritirati e nuovamente conferiti secondo le corrette modalità. Se lasciati esposti durante la giornata, la Polizia Locale e le Guardie Ambientali potranno applicare le sanzioni previste a carico degli inadempienti.

Di contro – aggiunge Savarese -, ogni rifiuto non raccolto e non opportunamente etichettato costituirà motivo di sanzione nei confronti dell’azienda in quanto, in assenza della prevista segnalazione, sarà considerato come mancato servizio.

Spero sinceramente – conclude – nella collaborazione dell’intera cittadinanza per applicare queste semplici regole di civile convivenza, perché tutti vogliamo e amiamo vivere in una città pulita e ordinata”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea