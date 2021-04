Street art, Ruberti: “Promuoviamo il territorio guardando al futuro”

Regione Lazio – “Siamo molto soddisfatti di prendere parte alla presentazione del progetto ‘Cantieri San Paolo’. Quello della street art è un tema a cui la Regione dedica grande attenzione anche grazie all’impegno della Consigliera regionale Marta Leonori che ha dato un impulso importante per la pubblicazione di questo primo bando ma che ha permesso anche l’approvazione di una legge regionale dedicata che vedrà nei prossimi giorni la definizione del regolamento attuativo”, così è intervenuto il capo di Gabinetto della Regione Lazio, Albino Ruberti, nel corso della conferenza stampa di ‘Cantieri San Paolo’, tra i vincitori della prima edizione del bando ‘Lazio Street Art’.

“La risposta da parte dei Comuni del Lazio all’avviso pubblico è stata ottima – ha proseguito Ruberti – . “Un’iniziativa che si inserisce all’interno delle azioni regionali nel settore culturale che da un lato sostengono la promozione e tutela del patrimonio ma dall’altro puntano lo sguardo sul futuro e sulla contemporaneità. Hanno vinto progetti di grande qualità che dimostrano l’importanza di investire sulla creatività attraverso la sinergia tra i diversi soggetti pubblici, la rete delle associazioni e gli artisti per la riqualificazione e la crescita culturale dei nostri comuni. ‘Cantieri San Paolo’ non è un caso isolato ma è l’inizio di una strategia complessiva che stiamo progressivamente arricchendo: ce n’era molto bisogno non solo nella Capitale ma in tutto il Lazio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio