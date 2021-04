Acilia, approvata la bonifica del Parco della Madonnetta: sarà intitolato a Riccardo

Ostia – E’ arrivato il “sì” del Municipio X e di Roma Capitale alla bonifica del Parco della Madonnetta, ad Acilia, e alla sua intitolazione a Riccardo, il 16enne che, nel gennaio scorso, vi ha perso la vita (leggi qui).

“Siamo soddisfatti dall’approvazione del documento che abbiamo presentato nel Consiglio straordinario del Municipio X sulla dolorosa vicenda del Parco della Madonnetta, consiglio richiesto da noi opposizioni”, si legge in una nota diffusa dai consiglieri Margherita Welyam, capogruppo del Partito democratico, Franco De Donno, capogruppo di Laboratorio Civico X e Andrea Bozzi, capogruppo di Sogno Comune in Municipio X.

“Dopo cinque anni di abbandono, infatti, non possiamo non essere contenti di un rinnovato impulso dell’Amministrazione che oggi, in Aula, attraverso il Dipartimento capitolino del Patrimonio, ha spiegato che a breve ci sarà una bonifica dell’area, che successivamente sarà recintata nelle parti delle strutture e dei locali ammalorati”, raccontano i consiglieri d’opposizione.

“Ma crediamo – aggiungono – che ciò debba avvenire prestissimo e vigileremo in tal senso, perché ormai la scandalosa situazione di abbandono è diventata insostenibile non solo dal punto di vista ambientale e strutturale, ma anche in termini di sicurezza pubblica. La maggioranza in Municipio ha condiviso le nostre richieste di intervenire urgentemente sulla bonifica e sulla sorveglianza dell’area, anche considerando le tante associazioni virtuose che operano nel territorio, in attesa della videosorveglianza che abbiamo richiesto”.

“Poi le garanzie per il futuro al Campidoglio, affinché il partenariato pubblico privato che propongono non conceda assolutamente altre cubature residenziali, perché l’area deve restare un’oasi di verde, sport e servizi a disposizione dei cittadini, dove possano fare anche aggregazione e iniziative culturali e non certo residenze o centri commerciali. Nelle more della predisposizione del bando, abbiamo anche chiesto di valutare la possibilità di incentivare l’imprenditoria giovanile”, sottolineano.

“Anche il documento della maggioranza per lo più verteva sulle stesse istanze, e per questo lo abbiamo votato, nella speranza che al Campidoglio arrivi un segnale forte e chiaro che non si può più aspettare, perché ogni giorno perso sarà un altro giorno di degrado, vandalismo o peggio ancora di rischi per le persone”.

E non è passata inosservata la volontà dei cittadini – che hanno creato un’apposita petizione su change.org (leggi qui) – di intitolare l’ex Punto Verde Qualità di via Bruno Majoli al giovane Riccardo. “A tal proposito – spiegano -, abbiamo anche proposto un emendamento alla maggioranza per chiedere di intitolare il parco alla memoria di Riccardo e la maggioranza lo ha accolto e votato perché d’accordo”.

