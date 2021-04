Ardea – “Influenze”: questo il nome dell’opera che è stata da poco ultimata sulle facciate della scuola elementare Primaria Manzù nel comune di Ardea.

Un’opera commissionata dal medesimo comune, con il supporto del Dirigente Carlo Eufemi, in collaborazione con l’Assessorato al turismo e Tempo Libero, dott.ssa Sonia Modica, nata dall’ elaborazione di un concept da parte di due artisti locali, Steven James Vittoni e Howen Poison.

Foto 3 di 4







I due artisti, partiti dai graffiti, hanno seguito un percorso di oltre 20 anni nell’urban art eseguendo con differenti tecniche e stili diversi murali e dipinti lasciando il segno della loro arte da Roma a New York.

Per la realizzazione delle loro opere utilizzano spray, vernici acriliche, stencil, stucco a base cementizia. Un duo che collabora insieme ormai da anni nonostante gli stili diversi e le opere realizzate singolarmente.

Il murale è stato impresso dagli artisti su due lati di una struttura a cubo a circa 3 metri di altezza che sovrasta l’ingresso dell’edificio per una superfice totale di 100 mq. I materiali utilizzati dagli artisti sono spray acrilico, quarzo a rullo e spatolate di cemento per i bassi rilievi. I bassi rilievi rimarcano la tecnica usata dal maestro nel modellare il bronzo nella creazione delle sue statue.

Nella rappresentazione del volto di Manzù sono infatti presenti le medesime striature di materico eseguite in cemento e spray acrilico proprio per dare questa sensazione di bronzo lavorato. Gli artisti hanno sfruttato l‘angolo dalla struttura dell’edificio per rappresentare i due volti, da una parte Manzù che osserva e contempla sull’altra facciata la sua opera, dalla quale partono forme e linee che ne accarezzano e circondano il volto creando così una dimensione dove artista e opera si influenzano reciprocamente fino quasi a fondersi e diventare una cosa sola.

L’opera è un mix dei due diversi stili che unendosi tra loro creano qualcosa di unico e originale grazie anche alla totale libertà lasciata agli artisti nella realizzazione del murale, nella scelta dei soggetti e dei colori. Un’ opera che rimarca il valore dell’arte per il comune ed il territorio di Ardea.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea