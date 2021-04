Covid-19, continuano a scendere i contagi a Fiumicino: 203 i casi positivi

Fiumicino – “Prosegue il trend in discesa nel numero di casi da coronavirus nel nostro territorio. I positivi di oggi, secondo i dati della Asl Roma 3, sono 208, a fronte di 4 nuovi casi rispetto a ieri e 39 guariti“. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Le donne colpite sono 109 – aggiunge -, gli uomini 99, l’età media 40 anni e il rapporto con la popolazione è di 0.25. Le località con più casi sono: Fiumicino e Isola Sacra (57%), Aranova (11%), Parco Leonardo (6%), Focene (5%)”.

“Proseguiamo lo sforzo che stiamo portando avanti tutti insieme da oramai molto tempo – conclude – seguendo tutte le prescrizioni sanitarie per la prevenzione della diffusione del contagio e rispettando il cronoprogramma per le vaccinazioni”.

