Parigi -La cattedrale di Notre Dame sarà ricostruita entro il 2024. Parola del presidente francese Emmanuel Macron, che in un’intervista a Le Parisien – Aujourd’hui en France ha affermato che “l’impegno per il 2024 verrà mantenuto”. Macron si è recato in visita al cantiere per valutare lo stato dei lavori di restauro ore insieme al sindaco di Parigi Anne Hidalgo per quella che è la sua prima visita alla cattedrale dopo la tragedia. A guidarli il generale Jean-Louis Georgelin, rappresentante speciale per la ricostruzione.

“Quello che è importante per me, davvero, è che la pianificazione del lavoro possa essere rispettata”, ha affermato, sottolineando che “siamo tutti colpiti da ciò che vediamo. Possiamo vedere che in due anni è stato compiuto un immenso lavoro in sicurezza e competenza”.

dameEsattamente due anni fa, il 15 aprile del 2019, un grave incendio distrusse la cattedrale medievale a Parigi. Ad oggi le cause del rogo non sono ancora state determinate con esattezza, si parla di una falla nel sistema elettrico o di un mozzicone di sigaretta (fonte Adnkronos).