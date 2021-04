Fiumicino piange “sor Peppe” Pagliuca, tra i primi bonificatori di Isola Sacra

Fiumicino – E’ una comunità in lutto quella di Fiumicino che piange Giuseppe Pagliuca, tra i primi bonificatori di Isola Sacra. “Con infinita tristezza nel cuore voglio salutare Pagliuca Giuseppe. Un pilastro, un uomo che con il sudore e la sua fatica ha contribuito a far grande l’Isola Sacra“, il ricordo commosso, sui social, del figlio, Fabrizio Pagliuca. La redazione de ilfaroonline.it si unisce al cordoglio della famiglia e della città intera che perde una delle sue colonne portanti, che grazie al suo duro lavoro è stato in grado di plasmarne il volto.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino