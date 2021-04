Forum dei Giovani di Latina, è Maria Gabriella Taboga la nuova coordinatrice

Latina – Si è svolta nel pomeriggio di lunedì 12 aprile, in videoconferenza, l’elezione della nuova coordinatrice del Forum dei Giovani di Latina.

È stata eletta Maria Gabriella Taboga, alla quale – si legge in una nota diffusa dal Comune – vanno le congratulazioni e un sincero augurio di buon lavoro da parte dell’assessora alle Politiche Giovanili Cristina Leggio, a nome di tutta l’Amministrazione comunale.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina