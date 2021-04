In dirittura d’arrivo i lavori al “Galilei” di Santa Marinella

Santa Marinella – “A fine mese termineranno i lavori al “Galilei” di Santa Marinella che hanno riguardato interventi di bonifica della copertura del magazzino del custode per smaltire tutto il cemento-amianto presente”. A parlare è Teresa Zotta, Vice Sindaco della Citta’ metropolitana di Roma e Delegata alle scuole.

“E’ stata, inoltre, bonificata la parte esterna adiacente al fabbricato che genera infiltrazioni nelle aule e nei laboratori del piano seminterrato e ristrutturazione delle facciate esterne dell’edificio corpo in muratura.

Il lavoro ha previsto il rifacimento della parte esterna della scuola con l’impermeabilizzazione della copertura della palestra. E’ stato un intervento complesso e articolato soprattutto nella parte riguardante la bonifica dell’amianto presente in alcuni punti della struttura scolastica. L’investimento di circa 300 mila euro ci ha consentito di mettere in sicurezza una scuola che da tempo attendeva un intervento così importante”.

