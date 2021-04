Interruzione idrica, ViviAmo Fiumicino: “Nessuna autobotte ad Isola Sacra per il rifornimento d’acqua”

Fiumicino – “Abbiamo appreso dalla pagina Facebook del Comune di Fiumicino e dalle testate giornalistiche locali, che con un apposito comunicato, è stata diramata la notizia dell’interruzione del servizio idrico e/o di forti abbassamenti di pressione da parte di Acea Ato2, la quale effettuerà un potenziamento della linea che approvvigiona il nostro territorio, le cui zone interessate sono Maccarese, Fregene, Focene, Fiumicino Paese e Isola Sacra, a partire dalle 14:00 di venerdì 16 Aprile fino alle 11:00 di sabato 17 Aprile (leggi qui)”. Così, in una nota, ViviAmo Fiumicino per il centro studi di Mario Baccini.

“Altresì – spiega il Comitato – viene comunicato che per ovviare ai disagi, la stessa azienda, provvederà a rifornire tramite autobotti in stazionamento presso alcuni indirizzi delle località sopra riportate, nelle stesse giornate interessate. Abbiamo constatato, però, che nel territorio di Isola Sacra non è stata prevista alcuna autobotte, mentre in Fiumicino Paese sono state predisposte ben 6 postazioni in altrettante vie della località.

Ora, non volendo entrare nel merito delle valutazioni dell’azienda, che ringraziamo per il supporto dato affinché vengano limitati gli inevitabili disagi causati da questa seppur necessaria interruzione di erogazione di servizio, vorremmo comunque farle notare che Isola Sacra è la località del Comune più densamente abitata, con circa 33 mila abitanti dalle ultime rilevazioni effettuate. Contemporaneamente, vorremmo farle presente che gli isolani sarebbero ulteriormente penalizzati, in quanto in base agli orari estivi delle alzate del Ponte 2 Giugno e della passerella in vigore dal 2 Aprile, il sabato alle 09:30 è, infatti, prevista la loro alzata per 15 minuti.

Eppure, Isola Sacra offre numerosi spazi, che possono ospitare le suddette autobotti, pensiamo ad esempio a Largo Paolo Borsellino, ovvero al parcheggio antistante all’Istituto Comprensivo C.Colombo di viale Danubio, dove è sì presente la Casa dell’acqua, ma la stessa si allaccia alla rete idrica, oppure al parcheggio adiacente a via Vincenzo D’Intino, solo per fare degli esempi.

Inoltre, l’interruzione su Isola Sacra è cosa certa, in quanto ci risulta, che le scuole di questa località, hanno inviato apposita circolare ai genitori degli alunni frequentanti, con la quale si comunica l’uscita anticipata di venerdì”.

“In virtù di queste osservazioni, – conclude ViviAmo Fiumicino – pur considerando una macroscopica svista l’esclusione di Isola Sacra di questi punti di erogazione da parte di Acea Ato2, ribadiamo che non è assolutamente nostra intenzione entrare in polemica con essa, le chiediamo però di riconsiderare le proprie decisioni in merito all’individuazione dei luoghi di stazionamento delle autobotti e, contemporaneamente, invitiamo l’Amministrazione ad intervenire, qualora ce ne fosse necessità, e ad intercedere con la stessa, affinché anche i cittadini di Isola Sacra, possano approvvigionarsi agevolmente in queste due giornate”.

