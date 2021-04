Nemi, nel centro storico torna in funzione l’orologio del campanile

Nemi – Con risorse del proprio bilancio pari a 7.980.00, il Comune di Nemi ha voluto, dopo decenni, riaccendere l’orologio sulla torre del campanile comunale che si erge sopra la Chiesa della Parrocchia Santa Maria del Pozzo.

“Si è intervenuti con il ripristino dei quadranti e con l’illuminazione interna al fine di ammodernare e ristrutturare un pezzo della storia di Nemi”, spiegano dal Comune. “Un punto panoramico e suggestivo che è stato valorizzato sia dal punto di vista funzionale che strutturale”.

“Tutti sappiamo l’importanza storica e culturale che la torre del campanile ha avuto nella storia per tutti i comuni d’Italia. Anche a Nemi la storia di questo orologio che si erge sopra la Parrocchia Santa Maria del Pozzo è centrale nel racconto di questo territorio che negli anni e nel tempo ha avuto mille storie da raccontare. Finalmente il tempo ancora una volta verrà scandito e si illuminerà di una nuova luce qui a Nemi”.

“L’Amministrazione ha reputato l’intervento di primaria importanza, visto la bellezza e il significato della torre e dell’orologio – spiega il sindaco di Nemi, Alberto Bertucci -. Ancora una volta abbiamo voluto conservare giustamente le bellezze e la tradizione della nostra terra e dei nostri cittadini. Per l’intervento ci si è avvalsi dei professionisti più prestigiosi d’Italia, che vantano nel loro curriculum il restauro dell’orologio di San Pietro e del Quirinale”, conclude Bertucci.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo