“Non so quello che sono”, le riprese del film di Edoardo Leo ad Anzio e Nettuno

Anzio e Nettuno diventano il set del nuovo film di Edoardo Leo “Non so quello che sono”. L’attore e regista ha postato di recente una foto sui suoi canali social in cui ha ringraziato i comuni di Anzio e Nettuno per averlo accolto nelle due rinomate città del litorale laziale.

“Ieri abbiamo terminato le riprese della prima parte di #nonsonoquellochesono Grazie ai comuni di Anzio e Nettuno per l’accoglienza e a tutte le persone che, in questo momento in cui è complicato lavorare, hanno avuto pazienza e disponibilità verso tutti i ragazzi della troupe”, ha scritto Leo su Facebook postando una foto di lui su una spiaggia vuota.

Il film, che dovrebbe uscire entro la fine del 2021, vede Edoardo Leo per la sesta volta dietro la cinepresa e racconta di una storia drammatica fatta di inganni e tradimenti. Insieme a Edoardo Leo – attore e regista – nel cast ci saranno anche Antonia Truppo, Jawad Moraqib, Ambrosia Caldarelli, Matteo Olivetti e Michael Schermi.

(Il Faro online)