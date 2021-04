Pomezia, Fucci e la foto dei rifiuti che invadono la città: esplode la polemica sui social

Pomezia – “A Pomezia c’è immondizia in ogni dove”. E’ la denuncia del consigliere comunale Fabio Fucci, esponente della Lega, che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la foto di uno scorcio di Pomezia invaso da cumuli di sacchi, cartoni, plastica e rifiuti vari.

“Avete già ricevuto i bollettini per pagare la tassa sui rifiuti di Pomezia? Nella lettera di accompagnamento, oltre all’invito a pagare presto, il sindaco celebra i risultati della raccolta differenziata in città, arrivata oltre il 70%”, scrive il Consigliere nel post.

“E’ certamente una buona notizia – prosegue – e conferma che il lavoro di estensione della raccolta differenziata a tutta la città operato negli anni in cui ho avuto l’onore di fare il sindaco ha dato i frutti sperati”.

“Ora, però, nella foto (di questa mattina) trovate l’immagine di una Pomezia che non vedevamo più da molti anni: quella dell’immondizia in ogni dove. Non è un caso sporadico, purtroppo. Quando dico che con questa amministrazione Pomezia è tornata indietro di un decennio, al malgoverno della sinistra, intendo dire proprio quella trascuratezza a cui era abbandonata“.

“Io non mi rassegno a lasciar decadere nuovamente la nostra Città – conclude Fucci -. Finirà questa amministrazione del M5S (che gode del sostegno del Pd). E’ solo questione di tempo”.

La polemica sui social

La foto ha catturato l’attenzione di molti cittadini e ha fatto nascere la polemica sui social: “Sono passato in quel tratto di strada ma i rifiuti non c’erano”, ha scritto più di una persona sotto al post del Consigliere.

“Leggete i commenti precedenti. C’è gente che è passata di li lo stesso giorno e non ha trovato nessuna montagna di rifiuti …forse si cerca di creare malcontento?”, “noi abitiamo qui. Ieri non c’era assolutamente nulla. Saranno stati scaricati questa notte” e ancora “resto perplessa, sono passata da quelle parti stamattina, probabilmente ero molto distratta! mah”.

Il Consigliere però non è rimasto in silenzio e ha risposto a chi ha messo in dubbio la veridicità della foto: “Evidentemente abita da un’altra parte o non ha capito a cosa si riferisce la foto. Chiaro, no? È stato già dimostrato e ribadito che i rifiuti sono lì da giorni”.

I rifiuti, infatti, erano lì, proprio su via Federico Fellini, come dimostrato dalle varie foto pubblicate in tempo reale sotto al post del Consigliere dagli abitanti dei palazzi che affacciano proprio sulle “montagne” di sacchi. La via è stata finalmente ripulita 24 ore dopo la segnalazione di Fucci e dopo i vari solleciti da parte dei residenti alle forze dell’ordine.

