Pomezia, mortale sulla Pontina: 56enne travolto da una Clio

Pomezia – E’ stato travolto e ucciso fuori allo stabilimento della Cric Croc a Pomezia.

Ieri sera poco dopo le 23 un 56enne autotrasportatore bosniaco, arrivato fuori all’azienda sulla Pontina, al chilometro 27, stava aspettando che gli aprissero i cancelli per entrare quando è sceso, forse solo per sgranchirsi le gambe, ma è stato investito da una Renault Clio guidata da un 21enne pometino.

Gli uomini della Polizia stradale di Aprilia sono corsi. In pochi minuti hanno raggiunto il punto nel quale si era appena consumata la tragedia. Perchè di tragedia si è trattato, visto che per il 56enne, nonostante le operazioni di soccorso dei sanitari del 118, non c’è stato niente da fare.

I poliziotti hanno svolto tutti i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell’incidente mortale e aperto, come di consuetudine un fascicolo di indagine.

Il 21enne alla guida della Clio, indagato per omicidio stradale, è stato portato in ospedale a Pomezia dove è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici e ad alcoltest, come di routine.

La salma dell’autotrasportatore, invece, è stata trasferita nell’obitorio di Tor Vergata a disposizione dell’autorità giudiziaria.

