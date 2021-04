Raro esemplare di balena avvistata a Ponza: le immagini diventano virali

Ponza –Il tam tam sui social è iniziato subito ieri mattina. La visita che hanno ricevuto i ponzesi è stata tanto insolita quanto gradita. La sorpresa, ma anche la gioia, è stata tanta tra gli isolani: una balena grigia ha raggiunto la costa di Ponza e precisamente a Frontone.

Vincenzo Mazzella è riuscito a immortalare il passaggio. “Ponza Racconta” ha evidenziato: “Era una balena grigia (Eschirichtius robustus), estremamente rara nel Mediterraneo, ma anche nell’Oceano Atlantico. Questa specie vive ormai solo nell’Oceano Pacifico dove, in questo periodo, si riproduce”.

E sempre dal sito internet nel quale vengono riportati avvenimenti strettamente legati all’isola viene sottolineato come “la balena, monitorata da un mezzo navale della Capitaneria in contatto con i biologi del Tarlazio, dopo aver costeggiato Cala Core e Cala Inferno ha ripreso il largo”.

Non riuscendo a nascondere l’entusiasmo gli solani, le cui foto e video stanno girando velocemente sul web, hanno rimarcato sempre su “Ponza racconta” che “con questo sarebbe il terzo avvistamento in 3 anni, il primo in Israele il secondo in Namibia” ieri… a Ponza. Ancora una volta le acque dell’isola pontina hanno riservato una splendida sorpresa e non solo ai ponzesi.

