Tennis, a Montecarlo Fognini ai quarti: è la terza volta in carriera

Montecarlo - E’ l’unico italiano rimasto in gara e Fabio Fognini prosegue il torneo di Montecarlo. Sulla terra rossa, il già vincitore della competizione del 2019 e detentore del trofeo, ha passato il turno.

Lo ha fatto oggi pomeriggio al Masters 1000 in corso e ha vinto per due set a zero: 6-2 7-6 il risultato a favore sul serbo Filip Keajinovic.

Vola ai quarti di finale, per la terza volta in carriera, dopo un match giocato con sicurezza e carattere.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport