Tennis, Francesca Schiavone torna ad allenare dopo il tumore

Dopo aver sconfitto la malattia e con il sorriso stampato in viso Francesca Schiavone torna nel magico mondo del tennis. Nel suo mondo del cuore. L’ex campionessa della racchetta azzurra a seguito di un tumore aveva dovuto lasciare il tennis. Poi le cure e la battaglia per vincere, vinta. E’ stata un’atleta anche in questa gara importante e nel 2021 si riprende il sogno del tennis.

Torna a sentire l’odore della terra rossa, dopo averla lasciata nel 2019. Lo fa ancora da coach, della giocatrice croata Petra Martic, numero 21 al mondo. Nei prossimi appuntamenti dell’Atp, la tennista si confronterà con le migliori del circuito e Francesca sarà a bordo campo per seguirla. Già dal 19 aprile la Schiavone debutterà come allenatrice a Istanbul, per il ‘Teb Bnp Paribas Open’. Poi volerà in Spagna per il ‘Mutua Open di Madrid’ con inizio il 26 aprile. Poi ecco il ritorno in Italia per gli Internazionali Bnl in programma al Foro Italico dal 10 maggio. E poi il 30 in Francia per il Grand Slam del Roland Garros. Un torneo significativo per lei, vinto come giocatrice nel 2010.

A dieci anni da quel trionfo personale, Francesca ha pubblicato un’autobiografia dal titolo ‘La mia Rinascita’, uscito nel 2020.

(foto@TwitterConinews)

