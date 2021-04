Acilia, la sindaca Raggi insieme all’associazione Acli per distribuire pacchi alimentari

Ostia - "Stiamo distribuendo pacchi con generi alimentari e beni di prima necessità in tutte le zone di Roma. In questo momento delicato è fondamentale sostenere con ancora più forza la rete di solidarietà. Sono stata questa mattina in zona Acilia, nella parte sud-ovest della città, per affiancare l’associazione Acli Roma nella distribuzione dei pacchi e dei sostegni per la spesa finanziati dalla nostra Amministrazione nei Municipi X, XI e XII". A raccontarlo, con un post su Instagram, è la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Abbiamo puntato ad assicurare una rete di distribuzione capillare su tutta la città, con circa 750mila euro di investimento - spiega Raggi -. Attraverso un bando abbiamo coinvolto cinque associazioni, ognuna delle quali monitora il fabbisogno di tre Municipi, acquistando con i fondi capitolini gli aiuti per singoli e famiglie in difficoltà".

"In questa zona prevediamo di distribuire, in rete con associazioni, parrocchie e altre realtà locali, circa 2500 pacchi. Inoltre, sono stati già raggiunti con dei contributi diretti alla spesa circa 400 nuclei tra singoli e famiglie, per un totale di oltre 1500 persone di cui circa 400 minori. Il nostro obiettivo è rafforzare il sostegno, puntando a raggiungere anche chi è entrato in difficoltà a causa del Covid ma potrebbe non essere stato ancora intercettato", continua la Sindaca.

"Ringrazio l’assessora Veronica Mammì, il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale, Acli Roma e tutte le altre associazioni, parrocchie e realtà territoriali che stanno contribuendo. L’impegno costante per rafforzare questa rete di solidarietà e vicinanza ci rende orgogliosi come città".

