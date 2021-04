Coronas-Galvano: “Sport e Impresa. Il Comune crei prospettive per i giovani”

Fiumicino – “Un Piano regolatore sportivo darà respiro ai nostri giovani”. Così Mauro Galvano, ex campione del mondo di boxe e responsabile sport per il circolo Forza Italia, commenta la proposta presentata da Roberto Tasciotti durante il convegno “Idee e Proposte – sosteniamo le nuove generazioni”, tenutosi presso il Best Western Hotel di Fiumicino, il 14 aprile scorso (leggi qui).

Il Piano regolatore, infatti, andrebbe a creare nuovi spazi, strutture ed alternative rivolte ai giovani, con l’obiettivo di permettergli di vivere al meglio il proprio territorio e tutte le risorse che ha da offrire. “In un momento in cui le innumerevoli restrizioni hanno stravolto le loro modalità di socializzazione – spiega Galvano – riavvicinare i nostri ragazzi allo sport è quello che occorre per fargli riprendere in mano le loro vite”.

A mancare alle giovani generazioni, però, non sono solo i punti di riferimento e la possibilità di esprimere se stessi, attraverso lo sport o altre attività. Mancano prospettive future, gli strumenti necessari per portare avanti le proprie ambizioni e continuare seguire i propri sogni, per poi un giorno realizzarli: “Quando sono entrato nel mondo della politica e dell’imprenditoria ero molto giovane – racconta Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia Fiumicino, che non ha potuto essere presente al convegno, ma ha voluto testimoniare con un messaggio -. Le opportunità di avviare un’impresa nel nostro territorio solo molto scarse, ma io non mi sono mai scoraggiato: mi sono rimboccato le maniche e con costanza e dedizione sono arrivato dove sono ora.

La causa principale di queste poche possibilità è un burocrazia troppo asfissiante. L’Amministrazione dovrebbe andare incontro a tutti coloro che vogliono costruirsi un futuro a Fiumicino, nella propria città e tra la propria gente”.

“Dargli la parola ed ascoltarli – conclude Coronas – è solo il primo passo: sono molti i giovani del territorio che sognano in grande e bisogna garantirgli il supporto necessario affinché raggiungano i propri obiettivi”.

