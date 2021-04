Covid-19, Israele dice addio all’uso di mascherine all’aperto

Tel Aviv – A partire da domenica gli israeliani non dovranno più indossare la mascherina all’aperto, grazie ai buoni risultati della vaccinazione contro il Covid-19. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Yuli Edelstein, mentre si concludono questa sera le celebrazioni della festa dell’Indipendenza.

“Il tasso d’infezione in Israele è molto basso grazie al successo della campagna di vaccinazione, per questo possiamo allentare ulteriormente le restrizioni. Vi chiedo ancora di portare la mascherina negli spazi chiusi. Insieme manterremo basso il tasso d’infezione“, si legge in un comunicato citato dal sito Ynetnews. (fonte Adnkronos)