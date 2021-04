Fiumicino, il Vicesindaco: “La biblioteca di Villa Guglielmi è pronta a riaprire”

Fiumicino – “Si stanno concludendo all’interno della biblioteca comunale Giulio Regeni a Villa Guglielmi i lavori di rifacimento totale dell’impianto di climatizzazione”. Ad annunciarlo è il vicesindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Abbiamo voluto sfruttare questo periodo – spiega – in cui, a causa della pandemia e trovandoci in zona arancione, gli ingressi alla biblioteca non erano liberi. Stiamo predisponendo tutto affinché la biblioteca possa riaprire non appena il Lazio tornerà in zona gialla“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino